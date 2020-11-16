Сумы в ожидании 90 кислородных концентраторов На этой неделе в Сумы поставят 50 кислородных концентраторов.

Об этом сегодня, 23 ноября, сообщила на аппаратном совещании в мэрии начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

Их получат городские ковидные больницы. Еще 2,3 млн грн, которые были распределены из дополнительной образовательной субвенции, также будут направлены на закупку таких аппаратов.

- Как только эти средства будут выделены – уже есть договоренности на приобретение 40 кислородных концентраторов, 20 из которых уже могут быть поставлены с этой партией, а еще 20 – в начале декабря, - поделилась она. - Также продолжаются работы по строительству кислородной сети в 5-ой горбольнице, на сегодня они выполнены на 40%.