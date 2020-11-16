На границе с РФ задержали итальянца с грибами и «травкой» 22 ноября не удалось пересечь границу из Украины в Россию гражданину Италии с подозрительными грибами и «травкой».

Мужчина прибыл в пункт пропуска «Бачевск» автомобилем марки «Land Rover». Во время погранично-таможенного оформления натренированный на поиск наркотиков пограничный пес помог найти в авто иностранца подозрительные предметы.

Тщательно проверив сумку водителя и транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками обнаружили емкость с 10 г вещества растительного происхождения - вероятно марихуану и пластину, возможно с психотропным веществом. Кроме того, было найдено еще и емкость со 100 г сушеных грибов, которые, скорее всего, содержат галлюциногенные (психоделические) вещества.

На границе итальянец объяснял, что не знает, откуда эти вещи взялись. Он выразил подозрение, что возможно кто-то оставил грибы и «травку» в его авто во время одной вечеринки, которую он недавно посещал. Это уже будут проверять сотрудники Нацполиции, которым передали 52-летнего иностранца для принятия соответствующего правового решения.

Обнаруженные вещества изъяты для проведения экспертизы.