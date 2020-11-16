Чем дышали сумчане в октябре? Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в октябре.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах.

На протяжении октября были отобраны 1203 пробы атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по пыли в 2,2 раза, диоксида азота - в 1,9 раза, формальдегида - в 1,2 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже санитарных норм.

В октябре на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) среднемесячное содержание по пыли превышало уровень ПДК в 3 раза, диоксида азота - в 2,4 раза, формальдегида - в 1,2 раза. Среднемесячная концентрация превышала ПДК по пыли в 2 раза, диоксида азота - в 1,7 раза на ПСЗ № 4 (ул. Харьковская), по пыли - в 1,7 раза, по диоксиду азота - в 1,6 раза на ПСЗ № 3 (ул. Сумско-Киевских дивизий).

В отчетном месяце зафиксировано превышение максимально разовой концентрации по пыли: девять случаев на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) и три случая на ПСЗ № 4 (ул. Харьковская).

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха города диоксидом азота, формальдегидом увеличился, а пылью, диоксидом серы уменьшился, оксидом углерода, оксидом азота, аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в октябре не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в течение октября составил по городу 12-14 мкР/ч и не превышал допустимых значений.