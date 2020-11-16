НАБУ сообщило о подозрении главе филиала Госрезерва в Сумской области

Следствие установило, что в ноябре 2020 года подозреваемый без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты. Таким образом он планировал завладеть более 189 т зерна стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву.

В то же время 18-19 ноября 2020 детективы НАБУ предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба НАБУ.