На Сумщине спасатели достали из реки труп женщины Сегодня, 23 ноября, в 9.20 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что в с. Беловоды Роменского района пропала женщина, 1972 года рождения.

Местные жители подозревают, что она могла упасть в приток р.Сула. На указанное место выехал расчет водолазов, которые обследовали указанный квадрат водоема и достали из воды женщину без признаков жизни. Обстоятельства гибели выясняют правоохранительные органы.