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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5416

Стали известны подробности ночного ДТП, в котором иностранец врезался в дерево

О ДТП, которое произошло 22 ноября на улице Ильинской, около 22 часов сообщил неравнодушный сумчанин, который в это время проходил мимо.

Через несколько минут патрульные прибыли на место происшествия. Пообщавшись с очевидцами ДТП, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Peugeot, не справившись с управлением, допустил наезд на дерево.

На место происшествия стражи порядка сразу же вызвали бригаду врачей, но от медицинской помощи 20-летний водитель и его пассажир отказались.

При оформлении материалов ДТП патрульные выяснили, что водитель-иностранец не имеет права управления транспортным средством. Вместо этого он имел явные признаки алкогольного опьянения. Он прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат которого 1,00 промилле.

Поэтому на мужчину патрульные составили 3 админматериала:

- по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП;

- по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

-по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

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