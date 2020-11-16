Стали известны подробности ночного ДТП, в котором иностранец врезался в дерево

Через несколько минут патрульные прибыли на место происшествия. Пообщавшись с очевидцами ДТП, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Peugeot, не справившись с управлением, допустил наезд на дерево.
На место происшествия стражи порядка сразу же вызвали бригаду врачей, но от медицинской помощи 20-летний водитель и его пассажир отказались.
При оформлении материалов ДТП патрульные выяснили, что водитель-иностранец не имеет права управления транспортным средством. Вместо этого он имел явные признаки алкогольного опьянения. Он прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат которого 1,00 промилле.
Поэтому на мужчину патрульные составили 3 админматериала:
- по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП;
- по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;
-по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.