На Сумщине ожидается неустойчивая погода Неустойчивая погода с небольшими осадками в виде мокрого снега с дождем сохранится на Сумщине до конца недели.

Продолжится разрушение снежного покрова, который сохранится на крайнем севере области, ночью и утром возможен туман, местами на дорогах гололедица. 24 ноября: небольшой мокрый снег с дождем, местами на дорогах гололедица, ветер западный 7-12 м/с. Температура в течение суток 0 .. + 5 °С. 25 ноября: ночью без существенных, днем небольшие осадки, на дорогах местами гололедица, ветер западный 5-10 м/с. температура ночью -2 .. + 3 °С, днем +1 .. + 6 °С. 26 ноября: без существенных осадков, ночью и утром туман, слабый гололед, на дорогах местами гололед, ветер переменных направлений 3-8 м/с. температура ночью -2 .. + 3 °С, днем +1 .. + 6 °С.