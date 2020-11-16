В Сумах Химгородок остался без троллейбусов В связи с укладкой асфальта на участке от ул. Богуна в направлении училища № 6, троллейбусы № 7 и № 9 будут осуществлять перевозку пассажиров по частично измененной схеме.

Они будут разворачиваться через депо, без заезда на конечную остановку маршрутов. Изменения актуальны с 16:45 и до завершения работ, которые проводят работники КП «Дорремстрой».