В Сумах на территории мединститута освятили православный храм 21 ноября архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий с духовенством епархии провел обряд освящения престола храма Архангела Михаила, отремонтированного средствами Сумского государственного университета.

Архангело-Михайловский храм является частью исторических сооружений усадебного комплекса графини Штеричевой. Главный дом поместья, созданный по проекту известного архитектора Александра Палицына в 1810 году, является памятником архитектуры национального значения. Усадьбу называют «самым совершенным в художественном отношении из всех сохранившихся на Слобожанщине».

С 2012 года исторический комплекс передан на баланс Сумского государственного университета. На территории поместья пока размещены кампусы медицинского института.

Как отметил глава университета Анатолий Васильев, все это время в храме велись службы, но исходя из потребности в восстановлении из-за значительного возраста здания, здесь были проведены ремонтные работы.