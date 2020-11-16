В Сумах на глазах копов произошла авария (видео) Автопроисшествие произошло 21 ноября, около 8 часов утра на перекрестке улиц Косовщинская и Степана Бандеры.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор в служебном авто патрульных, которые в это время двигались позади.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-217230, не учтя дорожной обстановки и не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen Passat, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и 58-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.