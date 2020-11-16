Сумские баскетболисты обыграли новомосковских Сегодня, 23 ноября, прошел первый матч между БК «Новомосковск» и БК «СумДУ».

Игра прошла в Новомосковске в рамках 5-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Хозяева начали за здравие, поведя после первой четверти 11 очков – 30:19, а завершили за упокой, проиграв три следующих отрезка поединка 94:116 (30-19, 14-34, 24-31, 24-32).

Лучшими в составе сумчан были: Евгений Бречко – 24 очка + 9 подборов + 3 блок-шота, Игорь Стародуб – 16 очков + 7 передач + 4 перехвата, Игорь кривич – 15 очков + 9 подборов, Игорь Юркевичус – 14 очков + 5 передач, Григорий Алтухов – 13 очков + 5 передач, Виталий Игнатченко – 12 очков + 6 подборов + 6 передач.

Завтра повторная игра.