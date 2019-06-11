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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:39447

Сумские дорожники рассказали, какими маршрутами обрабатывают дороги противогололедной смесью

КП «Дорремстрой» обращает внимание сумчан на то, что при образовании гололеда на дорогах города посыпка противогололедной смесью осуществляется по определенным маршрутам и утвержденным графикам, и не может проводиться на всех улицах одновременно.

Улицы, которые подлежат обработке противогололедной смесью (а это, к слову, далеко не все улицы областного центра, а только те, содержание которых предусмотрено договором с департаментом инфраструктуры города) разделены на 6 маршрутов примерно по 15 объектов в каждом (всего - около 90).

К тому же следует отметить, что пескоразбрасыватели не могут работать непрерывно: периодически им приходится съезжать с маршрутов и возвращаться на базу для дозаправки противогололедной смесью. И это также занимает определенное время, ведь на полную обработку одного маршрута пескоразбрасывателю нужно не менее трех заправки.

Кроме того, некоторые улицы приходится обрабатывать вне графика, такие, как: аварийно опасные участки, где происходят ДТП; подъездные пути к больницам, образовательным, социальным учреждениям, предприятиям, обеспечивающих жизнедеятельность города и т.п. Сообщение о таких участках поступают в диспетчерскую КП «Дорремстрой» от патрульной полиции, отдела «15-80» Сумского городского совета, юридических и физических лиц.

Таким образом, когда возникает гололедица, обработать весь город за 1-2 часа ни технически, ни физически нереально. Даже несмотря на то, что в таких случаях техника КП «Дорремстрой» работает в усиленном круглосуточном режиме, на обработку всего города противогололедными смесью может потребоваться до 8 часов. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях водителям в любом случае надо быть крайне осторожными на дороге, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и других правил дорожного движения.

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