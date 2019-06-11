Сумские дорожники рассказали, какими маршрутами обрабатывают дороги противогололедной смесью КП «Дорремстрой» обращает внимание сумчан на то, что при образовании гололеда на дорогах города посыпка противогололедной смесью осуществляется по определенным маршрутам и утвержденным графикам, и не может проводиться на всех улицах одновременно.

Улицы, которые подлежат обработке противогололедной смесью (а это, к слову, далеко не все улицы областного центра, а только те, содержание которых предусмотрено договором с департаментом инфраструктуры города) разделены на 6 маршрутов примерно по 15 объектов в каждом (всего - около 90).

К тому же следует отметить, что пескоразбрасыватели не могут работать непрерывно: периодически им приходится съезжать с маршрутов и возвращаться на базу для дозаправки противогололедной смесью. И это также занимает определенное время, ведь на полную обработку одного маршрута пескоразбрасывателю нужно не менее трех заправки.

Кроме того, некоторые улицы приходится обрабатывать вне графика, такие, как: аварийно опасные участки, где происходят ДТП; подъездные пути к больницам, образовательным, социальным учреждениям, предприятиям, обеспечивающих жизнедеятельность города и т.п. Сообщение о таких участках поступают в диспетчерскую КП «Дорремстрой» от патрульной полиции, отдела «15-80» Сумского городского совета, юридических и физических лиц.

Таким образом, когда возникает гололедица, обработать весь город за 1-2 часа ни технически, ни физически нереально. Даже несмотря на то, что в таких случаях техника КП «Дорремстрой» работает в усиленном круглосуточном режиме, на обработку всего города противогололедными смесью может потребоваться до 8 часов. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях водителям в любом случае надо быть крайне осторожными на дороге, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и других правил дорожного движения.