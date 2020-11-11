Зеленский назначил главу Сумской ОГА

Указ о назначении размещен на сайте Офиса президента.
Еще одним указом Зеленский освободил Сергея Пахольчука от выполнения обязанностей главы Сумской ОГА.
Василию Хоме 54 года, по специальности – юрист.
Бывший заместитель главы Харьковской ОГА. Работал вместе с Михаилом Добкиным. Также он был заместителем главы этой же ОГА Игоря Балуты.
С 2010 года возглавлял аппарат облгосадминистрации и был заместителем главы харьковской ячейки "Партии регионов". В 2014 году он уволился.
Чиновник мог попасть под действие закона о люстрации, но заявление на увольнение подал раньше, чем закон вступил в силу.
По информации Youcontrol, Хома является конечным бенефициаром ООО "Харьковский областной оптовый рынок сельскохозяйственной продукции", директором которого является Ирина Хома.
Хома имеет сайт, на котором позиционирует себя как "управленца, юриста, афганца".
О декларации Василия Хомы здесь.
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