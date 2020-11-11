Зеленский назначил главу Сумской ОГА Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Сумской облгосадминистрации. Им стал Василий Хома.

Указ о назначении размещен на сайте Офиса президента.

Еще одним указом Зеленский освободил Сергея Пахольчука от выполнения обязанностей главы Сумской ОГА.

Справка

Василию Хоме 54 года, по специальности – юрист.

Бывший заместитель главы Харьковской ОГА. Работал вместе с Михаилом Добкиным. Также он был заместителем главы этой же ОГА Игоря Балуты.

С 2010 года возглавлял аппарат облгосадминистрации и был заместителем главы харьковской ячейки "Партии регионов". В 2014 году он уволился.

Чиновник мог попасть под действие закона о люстрации, но заявление на увольнение подал раньше, чем закон вступил в силу.

По информации Youcontrol, Хома является конечным бенефициаром ООО "Харьковский областной оптовый рынок сельскохозяйственной продукции", директором которого является Ирина Хома.

Хома имеет сайт, на котором позиционирует себя как "управленца, юриста, афганца".

О декларации Василия Хомы здесь.