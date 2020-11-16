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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:34729

Что задекларировал новый губернатор Сумщины?

На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась декларация кандидата в главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы.

Согласно декларации, Василий Хома, которого уже утвердил Кабмин, и который ждет указа президента о своем назначении, имеет в собственности 2 га земли и дом 324 кв. м под Харьковом. Его жена 90,4 га земли по области и квартиру 65 кв. м в Харькове.

У Василия Хомы три авто – AUDI Q7 2017 г.в. за 1,7 млн грн, Volkswagen Jetta 2014 г.в.  за 114 тыс.грн и Maserati Quattroporte 2016 г.в. за 1,46 млн грн. Также он декларирует 5 охотничьих карабинов и 2 охотничьих ружья, трое часов стоимостью от 494 тыс. грн до 972 тыс.грн.

Он владеет акциями ПАО «САД» на 584 тыс. грн и ПАО «ХМСК» на 6500 грн, у его жены акций ПАО «САД» на 1,1 млн грн. Также он владеет корпоративными правами «Компании Кварц-груп» (18,9 млн грн), «Международной страховой компании» (2,25 млн грн), адвокатского объединения «Хома и партнеры» (7 тыс.грн), Харьковского областного оптового рынка сельскохозяйственной продукции (20,6 млн грн), компании во Франции «Anastaya» (13 тыс. грн, столько же у жены, также часть у двух дочек), ООО «Прима-Сейл» (500 грн). У его жены корпоративные права в ООО «Международная консалтинговая компания Партнер» (7500 грн). Является бенефициаром 8 компаний.

А вот с зарплатой не сложилось: в 6 компаниях – 160 тыс. грн. У жены в двух – 89 тыс. грн. Также он показал доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на 2,7 млн грн и 5 тыс. грн процентов на банковский вклад.

В банке держит всего 659 евро, а дома – 457 тыс. евро, 4 млн грн и 234 тыс. долларов. Жена – 2,3 млн грн, 354 тыс. евро и 185 тыс. долларов.

Также он декларирует три кредита на 21,5 млн грн, взятых у своих же предприятий.

 
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