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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 4934 ЧП

За прошедшую неделю случаев гибели людей не зарегистрировано, один человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 19 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 60 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 30 зданий, 4 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 4 млн. 547 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 12 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность - это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому предостерегаем: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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