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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине 729 новых случаев COVID-19

За понедельник на Сумщине подтвердили 729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии таких случаев уже 23 896.

В Украине подтвердили 12 287 новых случаев, в частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1403 человека, летальных случаев – 188, выздоровело 8298 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 647 976 человек; выздоровели - 299 358 человек; летальных исходов - 11 263.

Общество Коронавирус

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