На Сумщине 729 новых случаев COVID-19 За понедельник на Сумщине подтвердили 729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии таких случаев уже 23 896.

В Украине подтвердили 12 287 новых случаев, в частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1403 человека, летальных случаев – 188, выздоровело 8298 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 647 976 человек; выздоровели - 299 358 человек; летальных исходов - 11 263.