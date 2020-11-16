На Сумщине 729 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии таких случаев уже 23 896.
В Украине подтвердили 12 287 новых случаев, в частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано 1403 человека, летальных случаев – 188, выздоровело 8298 человек.
За все время пандемии в Украине заболело - 647 976 человек; выздоровели - 299 358 человек; летальных исходов - 11 263.
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