На Сумщине 18 смертей от последствий COVID-19 За понедельник на Сумщине подтвердили 18 летальных случаев от последствий заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии таких случаев уже 317. Всего подтвердили 729 случаев заболевания, с начала пандемии – 23896. 406 человек выздоровело, - всего 8891. Болеют 14688.