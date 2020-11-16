На Сумщине 23 896 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 24 ноября в Сумской области 23 896 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 729 человек (Сумы - 305, Шостка – 64, Конотоп - 44, Ромны – 13, Ахтырка – 41, Глухов - 15, Лебедин – 2, Белопольский р-н – 31, Бурынский – 19, Глуховский р-н - 9, Конотопский р-н – 18, Краснопольский р-н – 4, Кролевецкий р-н – 24, Лебединский р-н - 1, Недригайловский – 11, Ахтырский р-н – 8, Роменский – 1, Сумской р-н - 49, Тростянецкий р-н – 52, Шосткинский – 4, Ямпольский - 14).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 317 летальных случаев. Из них 18 за последние сутки: Сумы – 6, Ромны – 3, Глухов – 2, Шостка, Белопольский, Бурынский, Кролевецкий, Лебединский, Путивльский, Роменский районы – по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 8891 человек, из них за минувшие сутки - 406 (Сумы - 137, Конотоп - 1, Глухов – 22, Лебедин – 136, Белопольский р-н - 1, Бурынский -6, Глуховский – 2, Кролевецкий р-н - 54, Лебединский р-н - 21, Путивльский – 11, Сумской р-н – 4, Тростянецкий р-н – 1, Ямпольский - 11).