Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5623711

На Сумщине 23 896 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 24 ноября в Сумской области 23 896 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 729 человек (Сумы - 305, Шостка – 64, Конотоп - 44, Ромны – 13, Ахтырка – 41, Глухов - 15, Лебедин – 2, Белопольский р-н – 31, Бурынский – 19, Глуховский р-н - 9, Конотопский р-н – 18, Краснопольский р-н – 4, Кролевецкий р-н – 24, Лебединский р-н - 1, Недригайловский – 11, Ахтырский р-н – 8, Роменский – 1, Сумской р-н - 49, Тростянецкий р-н – 52, Шосткинский – 4, Ямпольский - 14).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 317 летальных случаев. Из них 18 за последние сутки: Сумы – 6, Ромны – 3, Глухов – 2, Шостка, Белопольский, Бурынский, Кролевецкий, Лебединский, Путивльский, Роменский районы – по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 8891 человек, из них за минувшие сутки - 406 (Сумы - 137, Конотоп - 1, Глухов – 22, Лебедин – 136, Белопольский р-н - 1, Бурынский -6, Глуховский – 2, Кролевецкий р-н - 54, Лебединский р-н - 21, Путивльский – 11, Сумской р-н – 4, Тростянецкий р-н – 1, Ямпольский - 11).

Общество Коронавирус

Комментарии

Мария Каша
Мария Каша
Сегодня 10:49

Это и неудивительно при таком нарушении мер карантинной безопасности, например,  как в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии»: проходная роддома без какого-либо пропускного контроля со стороны администрации в лице директора Ольги Чирвы - отсутствуют лица, которые должны осуществлять замер температуры посетителей, приходящие со своими мужьями и детьми пациентки порой без средств индивидуальной защиты, по территории также без средств защиты расхаживают строители... преступная социальная безответственность!

Елена Юрьевна Чумаченко, Вы как начальник отдела здравоохранения Сумского горсовета не в состоянии контролировать деятельность директора Ольги Чирвы?

Проходная «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» без какого-либо пропускного контроля

По тематике

На Сумщине 729 новых случаев COVID-19
Сегодня 08:31

На Сумщине 729 новых случаев COVID-19

За понедельник на Сумщине подтвердили 729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 23 167 случаев COVID-19: подробности
Вчера 09:03

На Сумщине 23 167 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 23 ноября в Сумской области 23 167 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.... 1

На Сумщине 22 612 случаев COVID-19: подробности
22.11.2020 10:45

На Сумщине 22 612 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 22 ноября в Сумской области 22612 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

В Сумах ровно 500 новых случаев коронавируса
21.11.2020 09:07

В Сумах ровно 500 новых случаев коронавируса

По состоянию на 20 ноября в Сумской области 20 872 случая заболевания коронавирусной инфекцией.... 3

На Сумщине 20 872 случая СOVID-19: подробности
20.11.2020 09:39

На Сумщине 20 872 случая СOVID-19: подробности

По состоянию на 20 ноября в Сумской области 20 872 случая заболевания коронавирусной инфекцией.... 4

view counter

Статьи

Что следует знать о COVID-тестировании?
Вчера 12:50
Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки
Вчера 12:48
На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями»
21.11.2020 08:57
Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
20.11.2020 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
19.11.2020 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
18.11.2020 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.