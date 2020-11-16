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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18466

У Сумах пройде акція «16 днів проти насильства»

За інформацією обласного Департаменту соціального захисту населення, серед низки тематичних заходів – фотовиставка «Світ без насильства», що з 25 листопада до 10 грудня буде розміщена у торговельно-розважальному центрі «Мануфактура» у м. Суми.

Дати початку та завершення Кампанії вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

Також у рамках проведення Кампанії презентуватимуться тематичні виступи та відеоролики на місцевих телеканалах та у мережі Facebook.

Заходи спрямовані на привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків; формування свідомості усіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства.

Головна мета кампанії – привернути увагу до чутливої теми гендерного насильства, а також об’єднати суспільство у боротьбі з ним.

Довідково

Шістнадцятиденний період проведення акції охоплює наступні важливі дати: 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 1 грудня – Всесвітній  день боротьби зі СНІДом; 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством; 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями; 5 грудня – Міжнародний день волонтера; 6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі; 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією; 10 грудня – Міжнародний день прав людини.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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