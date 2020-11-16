На Сумщине электропоезд переехал на смерть человека 23 ноября около 2 часов ночи на участке перегона Конотоп-Халимоново вблиз станции Тулушка электропоезд, который двигался по маршруту Харьков-Трускавец, совершил наезд на неустановленного мужчину, который находился на железнодорожных путях.

Мужчина скончался на месте события. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей), — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию на 23 ноября на территории Сумской области с начала года произошло 83 несчастных случая, в которых 58 человек погибли (в прошлом году на эту же дату- 102 с 62 погибшими).