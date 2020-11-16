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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27496

На Сумщине угонщику-рецидивисту дали 5 лет

За угон транспортного средства рецидивиста приговорили к 5 годам лишения свободы.

Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 39-летнего местного жителя, который незаконно завладел транспортным средством односельчанина.

Событие произошло в апреле 2019 года. В одном из сел Великописаревского района обвиняемый увидел вблизи частного дома автомобиль «ВАЗ-21063», в замке зажигания которого были ключи. Не долго раздумывая, мужчина сел в машину и поехал в направлении соседнего села. Уже через несколько километров в автомобиле закончилось горючее, поэтому мужчина бросил транспортное средство и пешком планировал дойти до места назначения. В это время владелец авто обнаружил его исчезновение, о чем сообщил в полицию. Правоохранители оперативно нашли похищенную машину, а через некоторое время задержали и угонщика.

Как выяснилось, задержанный имеет богатое криминальное прошлое, более того, до этого он уже был осужден за угон транспортных средств. Сначала он вину свою признал, рассказал, что планировал сдать автомобиль на металлолом, однако затем изменил показания.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в незаконном завладении транспортным средством и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 289 УК Украины). Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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