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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Если карантин выходного дня не сработает, будет локдаун: "карантинные" сценарии власти на новогодние праздники

По первым результатам карантина выходного дня власть будет принимать решение - что делать дальше. У правительства есть несколько сценариев, которые зависят от того, сработает карантин выходного дня или нет.

Результаты карантина выходного дня будет видно уже в начале декабря. А дальше у власти есть несколько сценариев развития событий. По одному из них, украинцев закроют на жесткий карантин на новогодние праздники.

Об этом APnews сообщает со ссылкой на заявление депутата фракции "Слуга народа" Елены Мошенец во время утреннего эфира ZIK.

По ее словам, карантин выходного дня необходим, ведь сдерживания контактов передвижения и общения в выходные дни может сдержать до 20-30% новых заболеваний.

"Не скажу, что результаты сейчас видно на статистике. Нам главное не переходить отметку в 15000 новых больных в сутки, которая является критической. Придется потерпеть еще одни выходные и посмотреть на результаты, которые будут в начале декабря. Когда МОЗ их проанализирует, тогда сможет оценить эффективность этого карантина, хотя я под сомнение его не ставлю", - отметила нардеп.

И отметила, что по первым результатам карантина выходного дня власть будет принимать решение - что делать дальше. По словам Мошенец, есть несколько сценариев, которые зависят от того, сработает карантин выходного дня или нет.

Так, по первому сценарию, если карантин выходного дня сработает, его продлят до середины декабря.

"Такое решение, скорее всего, будет, потому что мы понимаем, что новогодние праздники не удержат людей дома, люди будут ходить в гости, и тем самым смогут поддержать рынок услуг развлекательную сферу", - пояснила депутат.

Но если ситуация не улучшится и будет ухудшение, то рассматриваются уже разные варианты локдауна:

  • 1 вариант: локдаун на первую половину декабря, чтобы к праздникам снизить нагрузку.
  • 2 вариант: полный локдаун со второй половины декабря - как раз на праздники.

"Таким образом мы, к сожалению, не дадим бизнесу заработать те средства, которые они хотели. По мировой статистике некоторый бизнес в этот период зарабатывают до 35-50% своего годового дохода. Это касается, конечно, отдельных направлений - развлекательной сферы, гостиничной и туризма, например. Но такой сценарий тоже может быть, и он сейчас очень активно обсуждается. В первую очередь власть будет отталкиваться от того, каким будет состояние здоровья украинцев", - отметила депутат.

 
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