В Сумах наркоман спалился, роясь в мусорном баке На улице Супруна внимание полицейских привлек к себе мужчина, который будто бы что-то искал в баке для мусора.

Выяснилось, что 29-летнему мужчине нужна была пластиковая бутылка, чтобы изготовить из нее приспособления для употребления наркотиков. Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у сумчанина 5 граммов марихуаны.

Изъятое было направлено на экспертизу в НИЭКЦ. Относительно мужчины полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.