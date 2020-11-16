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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32501

Патрульные изъяли у сумчанина 200 г марихуаны

Патрульные полицейские остановили на улице Героев Крут гражданина, у которого обнаружили и изъяли 200 граммов вещества, похожего на марихуану.

Для каких именно целей 45-летний мужчина держал при себе такое количество наркотического вещества, устанавливает полиция.

Изъятое было направлено на экспертизу в НИЭКЦ. Относительно мужчины полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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