Сумчани вшановують шосту річницю загибелі Андрія Степанця Сумчани вшановують шосту річницю загибелі воїна учасника АТО Андрія Степанця.

На Центральному кладовищі міста, на Алеї Героїв, вшанувати світлу пам'ять захисника країни зібрались його рідні. Долучилась до жалобного заходу і заступник голови міської ради Альона ДМІТРЄВСКАЯ.

Вона наголосила, що втрата кожного воїна АТО/ООС залишається болючою раною в серці всіх сумчан та українців.

«Ми пам'ятаємо наших захисників, згадуємо про них із вдячністю і пекучим болем у серці, адже кожен з них, не шкодуючи свого здоров'я та життя, йшов захищати рідну землю і нашу свободу від ворога. Вічна пам'ять і вічна слава всім загиблим воїнам, які поклали життя за незалежність і територіальну цілісність країни», – сказала посадовиця.

Альона Дмітрєвская схилила голову в жалобі за загиблим та поклала квіти до його могили.

Посадовиця вручила матері загиблого воїна Вірі СТЕПАНЕЦЬ відзнаку «Орден матері бійця АТО» Всеукраїнського об’єднання «Країна». Жінка розповіла, попри те, що минуло шість років, біль не вчухає, але її син не міг вчинити інакше, адже відчував відповідальність не лише за власну долю, а й долю держави.