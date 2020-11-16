25 листопада працюватиме «пряма телефонна лінія» департаменту соцзахисту Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради продовжує працювати в дистанційному режимі, як того вимагають умови карантину, проведення особистих прийомів громадян обмежено.

Тому керівники установи щосереди проводять особисті прийоми в зміненому форматі – через «пряму телефонну лінію».

Якщо у вас є нагальні питання, що стосуються соціального захисту, житлової субсидії, пільг на оплату житлово-комунальних послуг, соціальної допомоги, пільг тощо, 25 ЛИСТОПАДА з 10.00 до 12.00 ви можете поставити їх особисто, зателефонувавши за номером 066-844-52-96.

Особистий прийом у рамках «прямої телефонної лінії» буде проводити перший заступник директора департаменту МАРИНЧЕНКО Світлана Борисівна.

Телефонуйте – ставте запитання, що вас цікавлять, – отримуйте максимально вичерпні відповіді на них.