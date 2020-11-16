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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55437

В Сумах копы задержали наркомана, который находился в розыске за кражу

Мужчину в розыске да еще и с устройством, вероятно, для употребления наркотических веществ, обнаружили патрульные в Сумах.

Патрулируя дворовую территорию на улице Ивана Сирко, внимание стражей порядка привлек мужчина, который, увидев служебный автомобиль, резко изменил направление движения. Патрульные остановили гражданина. Проведя поверхностную проверку, инспекторы обнаружили у него устройство, вероятно, для употребления наркотических веществ, с наслоением бурого цвета. А проверив личность 24-летнего молодого человека, установили, что он находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

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