В Сумах копы задержали наркомана, который находился в розыске за кражу Мужчину в розыске да еще и с устройством, вероятно, для употребления наркотических веществ, обнаружили патрульные в Сумах.

Патрулируя дворовую территорию на улице Ивана Сирко, внимание стражей порядка привлек мужчина, который, увидев служебный автомобиль, резко изменил направление движения. Патрульные остановили гражданина. Проведя поверхностную проверку, инспекторы обнаружили у него устройство, вероятно, для употребления наркотических веществ, с наслоением бурого цвета. А проверив личность 24-летнего молодого человека, установили, что он находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.