В Сумах судебные охранники искали взрывчатку в суде На базе Заречного районного суда прошли совместные учения, в которых приняли участие сотрудники Службы судебной охраны и взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Во время этих учений было отработано ряд задач, связанных с обострением обстановки в зале судебных заседаний.

Большую часть времени было уделено отработке совместных действий судебных охранников с взрывотехниками, среди которых: действия нарядов судебной охраны при выявлении на территории охраняемого объекта устройств (предметов), похожих на взрывчатку, принятие мер по ограничению доступа посторонних лиц к месту выявления такого предмета и организация эвакуации всех, кто находился в здании суда.

Также были отработаны и действия охранников Фемиды, связанные с обострением обстановки в зале судебных заседаний: беспорядками во время судебного процесса и нарушениями общественного порядка группой лиц.

Подводя итоги учений, заместитель начальника Территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области полковник Сергей Стеблянко отметил, что такие тренировки будут проводиться регулярно, чтобы сотрудники Службы были готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности судей и участников судебного процесса.