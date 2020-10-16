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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28178

Умер известный в Сумах врач

На 86-м году ушел из жизни Анатолий Федорович Смиянов.

Администрация клиники Смиянова, которую основал его сын, с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня отошел в Вечность врач-отоларинголог, талантливый хирург и учитель, человек, который возглавлял лор-службу области много десятилетий, с которой началась династия Смияновых, которая всю свою жизнь посвятила медицине - Анатолий Федорович Смиянов.

Приносим свои соболезнования семье. Память об Анатолии Федоровиче навсегда в наших сердцах, - говорится в сообщении.

Общество Утрата
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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