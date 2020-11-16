На Сумщине полиция составляет протоколы на людей без защитных масок За три прошедших дня работники полиции Сумской области составили 91 административный протокол на граждан, которые были в публичных местах без средств респираторной защиты.

Полицейские провели ряд контрольных мероприятий в учреждениях торговли, общественного питания и на транспорте на предмет ношения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания. В результате составлено 91 административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» КоАП, предусматривающей штраф от 170 до 255 гривен.

Правоохранители напоминают, что в пределах своих полномочий они и в дальнейшем будут контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий. Гражданам полиция рекомендует соблюдать правила карантина, использовать средства индивидуальной защиты, в частности - респираторы, защитные маски, которые максимально закрывают нос и рот, в том числе и изготовленные самостоятельно. А еще - придерживаться социальной дистанции с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Берегите свою жизнь и здоровье и жизнь и здоровье близких людей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.