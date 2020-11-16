В Сумах благодаря прокуратуре застройщик заплатит 1,3 млн грн паевых взносов на развитие инфраструктуры города По иску Сумской местной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области обязал застройщика уплатить 1,3 млн грн паевых взносов на развитие инфраструктуры города.

Прокуратурой установлено, что несмотря на готовность к эксплуатации многоэтажного жилого дома, между застройщиком и городским советом не было заключено договора об уплате паевого участия на развитие инфраструктуры, как того требует действующее законодательство в сфере градостроительства. Поэтому в местный бюджет застройщиком не уплачены 1,3 млн грн. Поскольку Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, имея соответствующие полномочия, за взысканием средств в суд не обратилось, в защиту государственных интересов стала прокуратура.

Напомним: до этого указанного застройщика по иску прокуратуры суд уже обязал уплатить 1,4 млн грн паевых взносов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.