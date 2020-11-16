В Сумах благодаря прокуратуре застройщик заплатит 1,3 млн грн паевых взносов на развитие инфраструктуры города

Прокуратурой установлено, что несмотря на готовность к эксплуатации многоэтажного жилого дома, между застройщиком и городским советом не было заключено договора об уплате паевого участия на развитие инфраструктуры, как того требует действующее законодательство в сфере градостроительства. Поэтому в местный бюджет застройщиком не уплачены 1,3 млн грн. Поскольку Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, имея соответствующие полномочия, за взысканием средств в суд не обратилось, в защиту государственных интересов стала прокуратура.
Напомним: до этого указанного застройщика по иску прокуратуры суд уже обязал уплатить 1,4 млн грн паевых взносов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.