Сумские баскетболисты снова сильнее новомосковских Сегодня, 24 ноября, прошел второй матч между БК «Новомосковск» и БК «СумДУ».

Игра прошла в Новомосковске в рамках 5-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

В отличие от вчерашней игры, теперь гости сразу захватили инициативу и спокойно довели игру до победного конца 88:102 (21:26, 25:30, 16:22, 26:24).

Лучшими в составе сумчан были: Александр Прокопенко – 19 очков + 5 подборов, Евгений Бречко – 15 очков + 9 подборов, Игорь Юркевичус – 14 очков, Игорь Стародуб – 13 очков, Григорий Алтухов – 12 очков + 7 передач, Всеволод Чесак – 10 очков.

После 8 игр у сумчан 4 победы и шестое место в группе 1.