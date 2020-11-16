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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35839

Полиция Сумщины расследует обстоятельства гибели человека на железнодорожном пути

Поздно ночью на железнодорожном пути в Конотопском районе погиб человек. Об этом полицию сообщили представители железной дороги.

23 ноября, около 2 часов ночи, на участке перегона «Конотоп-Халимоново» электропоезд совершил наезд на неизвестного мужчину. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Причину смерти устанавливают специалисты-судмедэксперты. Сейчас полиция выясняют личность погибшего.

По мнению правоохранителей, ему около 40-50 лет. Мужчина был одет в темную куртку, черные брюки, клетчатую кофту бело-серого цвета, синюю толстовку и футболку в белую и красную полоску. На ногах имел сапоги черного цвета.

На теле погибшего есть татуировка: на предплечье - в виде женской головы; на пальцах левой руки цифры «1 9 5?».

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой внимательно просмотреть фото, и если кто узнал одежду погибшего, имеет информацию, которая поможет установить его личность - сообщите об этом в Конотопский отдел полиции по адресу: г. Конотоп, ул. Мира, 14, или по телефонам (05447) 6-20-09; 6-22-09; 6-63-19; (068) 070-21-74; (050) 307-98-84, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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