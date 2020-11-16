Сумские патрульные разыскали двух водителей, совершивших ДТП и оставивших место аварии (видео) Первое автопроисшествие произошло на улице Харьковской.

На линию 102 обратился водитель автомобиля BMW и сообщил о повреждении его транспортного средства, вероятно, вследствие ДТП.

Проведя розыскные мероприятия, инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП выяснили, что к ДТП может быть причастна водитель автомобиля Hyundai Matrix. За несколько часов патрульные ее разыскали. 58-летняя женщина подтвердила свою причастность к ДТП и рассказала, что, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности своего маневра. Как результат, совершила наезд на припаркованный автомобиль BMW. А оставила место происшествия, потому что просто испугалась и растерялась.

Еще одно автопроисшествие произошло на проспекте Михаила Лушпы. Ситуация аналогичная: водитель транспортного средства Chevrolet Aveo, двигаясь задним ходом, совершил наезд на автомобиль Volkswagen. Место ДТП он тоже оставил.

Несколько дней понадобилось патрульным, чтобы разыскать 20-летнего водителя Chevrolet. Во время общения молодой пояснил, что, вероятно, просто не почувствовал удара.

На обоих водителей инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.