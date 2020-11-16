В Сумах маршрутчики и власти готовятся к повышению тарифов Сегодня на некоторых интернет-сайтах появилась статья о том, что в Сумах перевозчики заговорили о повышения тарифов на проезд.

В ней говорится о том, что частный пассажирский транспорт оказался в крайне затруднительной ситуации из-за длительных карантина и отсутствия поддержки городского совета. Значительно уменьшился пассажиропоток, поскольку водители обязаны перевозить только строго определенное количество людей, одновременно растут расходы на горючее и техническое обслуживание транспортных средств, повысилась минимальная заработная плата.

Сюда же приплели и начальника транспортного отдела Сергея Яковенко, который заявил: «Проводя контроль за подготовкой ТС к эксплуатации в зимний период, я получил от перевозчиков негативную информацию о финансово-экономического состояния их предприятий. Работая в условиях карантина по количеству перевозимых пассажиров, а также в связи с повышением стоимости топлива, запчастей, минимальной зарплаты перевозчики оказались в сложной ситуации. Водители увольняются, болеют, выход транспорта в последнее время снизился - на поддержание подвижного состава в надлежащем состоянии средств не хватает. Такая ситуация, к сожалению, у всех частных перевозчиков. Для недопущения социальной напряженности среди населения, считаю необходимым разработать меры по поддержке работы важной отрасли. Мы проработаем предложения и предоставим на этой неделе».

Без поддержки города перевозчики не видят другого выхода, как повышение тарифов. Стало известно, что на период карантина они планируют утвердить цену проезда в 9 гривен, а обычная стоимость составит 7 гривен, говорится в статье…