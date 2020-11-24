Стартовал Зимний чемпионат АФС

Группа А
«Сервис Люкс-2» - «Натон» 3:0
«Орион» - «Ярославна» 1:0
«Ника» - «Прокуратура» 2:3
Группа Б
«Гранум» - «Валедианс-Peroff» 6:1
«Forza» - «Сумы-Псел» 4:0
«Элитстрой» - «Вальхалла» 2:1
Высшая лига стартует 25 ноября.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
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