«Альянс» сыграет сегодня в Кременчуге (трансляция) Липоводолинский «Альянс» сыграет в Кременчуге против местного «Кремня».

Сегодня, 25 ноября, пройдут матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге. Начало матча в Кременчуге в 13.00.

Перед матчем у «Кремня» 18 очков в 14 играх и 10-е место в турнирной таблице. У «Альянса» 14 очков в 11 играх и 12-е место.