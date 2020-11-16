«Альянс» сыграет сегодня в Кременчуге (трансляция)

Сегодня, 25 ноября, пройдут матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге. Начало матча в Кременчуге в 13.00.
Перед матчем у «Кремня» 18 очков в 14 играх и 10-е место в турнирной таблице. У «Альянса» 14 очков в 11 играх и 12-е место.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
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