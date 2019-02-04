В центре Сум снова повредили боллард

Об этом сообщает ЦУКР.
«Такие новости. Пожалуй, водителю пришлось впервые ехать через боллард - и вот результат.
Надеемся, коммунальщики быстро отремонтируют боллард за счет виновника, а не спилят только что установленный забор», - говорится в сообщении.
Имеется в виду ограждение, которое только восстановили в пер. 9 Мая, которое теперь закрывает проезд якобы на пешеходные улицы.
Напомним: боллард установили в пер. Терезова зимой в 2014 году. С тех пор его несколько раз повреждали в ДТП. А на его ремонт ушло в несколько раз больше денег, чем на его установку.
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