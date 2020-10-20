Заслуженный учитель Украины из Сум умер в Израиле

«Коллега, Наставник, Учитель физики, Заслуженный учитель Украины... Арнольд Александрович Богопольский...
Четыре дня назад принимал поздравления с 82-м Днем рождения... а сегодня - скончался...
Светлая память...», - написала она.
На 86-м году ушел из жизни Анатолий Федорович Смиянов....
Сегодня, 9 ноября, ушел из жизни генерал-майор милиции, глава Сумской областной ветеранской организации ОО «Ассоциация ветеранов МВД Украины» Петр Дяченко....
Сьогодні, 28 жовтня, помер колишній учитель і заступник гімназії № 1 Богдан Бережницький....
После продолжительной болезни ушла из жизни бывший руководитель Службы по делам детей Екатерина Голосна....
На 80-м году жизни скончался бывший глава Белопольского районного совета Глущенко Леонид Федорович....