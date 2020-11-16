В центре Сум горела квартира (видео) Сегодня, 24 ноября, в центре города произошел пожар.

В 12.00 в службу по чрезвычайным ситуациям позвонили прохожие и сообщили, что в переулке 9 Мая по окна дома идет дым. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара пока не известна, пишет СТС.