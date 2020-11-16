Дистанционно в другую школу: семь сумских школ будут учить не только своих учеников Семь школ города Сумы будут учить детей из других учреждений дистанционно.

По состоянию на понедельник таких школьников было - 126. Об этом рассказала 23 ноября начальница городского управления образования Антонина Данильченко, пишет Суспільне.

В первой школе учится более тысячи учеников. Впрочем, за партами не все, родители некоторых учеников выбрали дистанционную форму. Сейчас для этих детей математика онлайн.

Наталья Ильина - учитель с 27-летним стажем. Дистанционный урок провела после очных занятий с детьми, посещающими школу.

«Мы вынуждены еще и дистанционно проводить уроки для тех детей, родители, которых не позволили им идти в школу. И нагрузка увеличилась не только потому, что у нас еще уроки появились дополнительные, но и подготовка, конечно. Дети обязательно присылают домашнее задание. Далее все самостоятельные, контрольные работы надо готовить тестово, я не могу проверить, как они пишут работу», - рассказывает учительница математики.

В этой школе есть семь заявлений от родителей. По три в шестом и в седьмом классах. Заведение, как и шесть других в Сумах, является базовым для дистанционной формы обучения. Как компенсируют учителям дополнительную нагрузку, рассказала директор школы Светлана Мурашкина.

«Механизма оплаты как такового еще нет. Но все же, у нас есть средства, и мы можем либо за сложность и напряженность работы заплатить учителям или премировать к праздникам», - пояснила директор.

Остальные шесть учебных заведений, которые также учить детей дистанционно: 2-я школа, 10-я школа, 17-я школа, 19-я школа, 22-я школа, 29-я школа.

«Сейчас родители пишут заявления. 126 на вчера было написано заявлений, все они удовлетворены. Дети будут учиться на дистанционной форме обучения, уже вчера учились, они получали дистанционные уроки. Часто эти дети находятся в той школе, где большинство из них учатся. Родители написали заявления по уважительным причинам, и дети подключаются на урок, который проходит в их школе», - рассказывает о ситуации с дистанционным обучением начальница Управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко.

По ее словам, детей, которые слушают дистанционные уроки в одной школе, а учатся в других, не будут исключать из их школ и переводить туда, где они берут дистанционные уроки. Ведь дистанционная форма обучения для них - временная мера.

Напоминаем: 19 ноября сумчанка Леся Гончаренко зарегистрировала петицию за дистанционное обучение. А на следующий день появилась еще одна петиция от горожанки Ирины Шестаковой - против дистанционной формы обучения. Из этих двух петиций больше поддержки получила та, что за дистанционку.

«У нас сейчас есть распространение коронавируса, мы видим каждый день идет большой плюс. И вопрос здесь стоит в том, что ребенок может быть переносчиком болезни. А у нас большое количество людей живет с родителями, с пожилыми людьми. И здесь вопрос защиты не только своего ребенка, но и вопросы родителей, дедушек, бабушек. вопросы защиты педагогов, очень болеют», - объясняет свою позицию автор петиции за дистанционное обучение Леся Гончаренко.

Сейчас поддержали петицию за дистанционное обучение 439 сумчан из 250 необходимых. Петиция против дистанционного обучения набрала лишь 70 подписей.