Из-за аварии электросети Конотопская ЦРБ временно работает на резервном питании Сегодня вечером произошел сбой в городской электросети, и от электропитания была отключена Конотопская центральная районная больница.

Об этом в видеообращении на своей странице в Фейсбуке рассказал городской голова Артем Семенихин, пишет 05447.com.ua.

Он сообщил, что в больнице сразу сработали аварийные системы, и реанимационное и родильное отделения остаются с электричеством.

Сейчас ремонтные бригады работают над ликвидацией аварии, ситуация остается под контролем.

Мэр также поблагодарил чрезвычайников, которые по его просьбе предоставили больнице свой генератор. Он также отметил высокий профессионализм главного врача ЦРБ, который при закупке аппаратов ИВЛ, посоветовал модели с аккумулятором, как раз на случай перебоев с электроэнергией.