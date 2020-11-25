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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:361441

На Сумщине еще 915 новых случаев коронавируса

На утро 25 ноября на Сумщине подтверждено уже 24 811 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки добавилось 915 случаев. Выздоровело 267 человек, - всего 9158. Умерло 15, - всего 332.Болеют 15321.

Всего в Украине 13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1818 человек; летальных случаев - 229; выздоровели - 8420 человек; осуществлено тестирований за сутки - 75396 (в частности методом ПЦР - 45438, методом ИФА - 29958).

За все время пандемии в Украине заболело - 661 858 человек; выздоровели - 307 778 человек; летальных исходов - 11 492; проведения ПЦР-тестов - 4324463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976), Киевской (961) и Сумской (915) областях.

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