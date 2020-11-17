В Ахтырке прошла первая сессия нового горсовета 24 ноября начал свою работу Ахтырский горсовет VIII созыва.

В начале сессии вновь избранные депутаты приняли присягу депутата городского совета, а мэр - присягу должностного лица местного самоуправления.

Далее мэр Павел Кузьменко начал сессию. В повестке дня было объявлено более 10 вопросов. Это в первую очередь вопрос создания комиссий, кадровые вопросы.

Были приняты решения об установлении ранга городскому голове, прекращены полномочия секретаря городского совета 7-го созыва, создана комиссия по работе над новым регламентом городского совета, согласованы предложения городского головы по заместителям - Масло Александр Павлович, Ставицкая Людмила Сергеевна, Питюкова Надежда Николаевна и предложение по управляющему делами исполкома - Гуць Владимир Александрович, пишет Ахтырский городской портал.