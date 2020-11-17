На Сумщине 24 811 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 25 ноября в Сумской области 24 811 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 915 человек (Сумы - 445, Шостка – 76, Ромны – 25, Ахтырка – 52, Глухов - 10, Лебедин – 14, Белопольский р-н – 19, Бурынский – 3, Великописаревский – 8, Глуховский р-н - 8, Краснопольский р-н – 22, Кролевецкий р-н – 41, Лебединский р-н - 6, Липоводолинский – 1, Недригайловский – 16, Ахтырский р-н – 10, Роменский – 8, Серединабудский – 9, Сумской р-н - 81, Тростянецкий р-н – 54, Шосткинский – 9). Заболело 1100 медработников, 866 детей.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 332 летальных случаев. Из них 15 за последние сутки: Сумы – 4, Ромны – 4, Ахтырка – 2, Бурынский район – 2, Лебедин, Великописаревский, Лебединский районы – по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 9158 человек, из них за минувшие сутки - 268 (Сумы - 115, Шостка – 17, Конотоп - 39, Ромны – 5, Глухов – 9, Лебедин – 10, Белопольский р-н - 1, Бурынский - 12, Конотопский – 7, Краснопольский – 5, Кролевецкий р-н - 15, Липоводолинский р-н - 6, Путивльский – 12, Роменский – 1, Сумской р-н – 6, Тростянецкий р-н – 1, Ямпольский - 7).