Подозреваемого в смертельной аварии на Сумщине отпустили под домашний арест Белопольский районный суд применил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, допустившего наезд на пешехода на автодороге Ворожба - Белополье и оставила его без помощи.

Постановлением Белопольского районного суда от 24.11.2020 в отношении гражданина П., подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК Украины, применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства без применения электронного средства контроля. На него возложены на него следующие обязательства:

1) являться по первому вызову к следователю, прокурору, следственному судье и суда, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный срок - заранее сообщить об этом;

2) круглосуточно не отлучаться за пределы места фактически жительства без разрешения следователя, прокурора или суда;

3) воздержаться от общения со свидетелем Ш.

Срок действия возложенных на П. обязанностей определить сроком на два месяца со дня вынесения данного постановления, но не более срока досудебного расследования, то есть по 22 января 2021 года включительно.

Для информации: досудебным расследованием установлено, что 21.11.2020 около 17.30, гражданин П. двигался на автомобиле «Mercedes - Benz Atego 1017» по автодороге Сумы - Путивль - Глухов в направлении г. Сумы между г. Ворожба и г. Белополье, где допустил наезд на пешехода В. От полученных телесных повреждений В. скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Непосредственно после совершения наезда, П. остановил транспортное средство на обочине и, понимая, что совершил наезд на пешехода, не вышел из кабины автомобиля и не проверил состояние пострадавшего. Через несколько минут П. уехал с места происшествия в направлении г. Сумы.