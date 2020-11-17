Жительница Шостки потеряла 10 тысяч, покупая запчасти в интернете Польстившись на выгодную цену по приобретению автозапчастей для своего автомобиля, жительница Шостки перечислила продавцу более 10000 гривен предоплаты.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина объяснила, что на известном автомобильном сайте нашла объявление о продаже запчастей для своего автомобиля, который после ДТП нуждался в замене деталей. Она связалась с продавцом и договорился с ним о покупке.

По оговоренным условиям покупательница должна была перечислить на указанный номер банковской карточки полную предоплату, а потом он пришлет ей товар перевозчиком. Женщина выполнила условие, перечислил продавцу 10 000 гривен. После этого последний перестал выходить на связь, а объявление с сайта было удалено.

По словам заявительницы, прежде, чем послать деньги, она пообщалась с другими продавцами с этого сайта и убедилась, что почти все они просят предоплату. Поэтому и решила рискнуть.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не отправлять предоплату за товар, а рассчитываться за него при получении, предварительно проверив содержимое посылки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.