Сумчане голосуют за обновление фасада ДДЮ На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обновить фасад Дворца детей и юношества и обустроить пешеходную зону рядом».

«Прошу восстановить заброшенный фасад здания Дворца детей и юношества, который находится в самом центре города. Также прошу обустроить современные лестницы и тротуар с ул. Героев Сумщины до ул. Соборная, грунтовые дорожки отнюдь не являются элементом современного европейского города.

Прошу городские власти обратить внимание на это положение вещей!», - пишет автор петиции Вадим Анатольевич Евтушенко.

По состоянию на 25 ноября петицию подписали 22 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.