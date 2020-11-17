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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20

Сумчане голосуют за обновление фасада ДДЮ

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обновить фасад Дворца детей и юношества и обустроить пешеходную зону рядом».

«Прошу восстановить заброшенный фасад здания Дворца детей и юношества, который находится в самом центре города. Также прошу обустроить современные лестницы и тротуар с ул. Героев Сумщины до ул. Соборная, грунтовые дорожки отнюдь не являются элементом современного европейского города.

Прошу городские власти обратить внимание на это положение вещей!», - пишет автор петиции Вадим Анатольевич Евтушенко.

По состоянию на 25 ноября петицию подписали 22 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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