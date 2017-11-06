В Хозяйственном суде Сумской области выбрали новую главу

Избрание на административную должность происходит в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» путем тайного голосования большинством от числа судей, которые работают в суде.
По результатам голосования главой Хозяйственного суда Сумской области избрана Жерьобкина Евгения Анатольевна.
В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» глава суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.
Полномочия главы местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
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