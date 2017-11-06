Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15495

В Хозяйственном суде Сумской области выбрали новую главу

24 ноября в Хозяйственном суде Сумской области состоялось собрание судей, на повестке дня которых был вопрос об избрании главы суда.

Избрание на административную должность происходит в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» путем тайного голосования большинством от числа судей, которые работают в суде.

По результатам голосования главой Хозяйственного суда Сумской области избрана Жерьобкина Евгения Анатольевна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» глава суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Полномочия главы местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Право Евгения Жеребкина Хозяйственный суд

По тематике

Дочь экс-нардепа от Сум судится за школьную землю
30.05.2019 14:19

Дочь экс-нардепа от Сум судится за школьную землю

Сегодня, 30 мая, в Хозяйственном суде Сумской области состоялось заседание по иску предпринимателя Ольги Крамаренко к Сумскому городскому совету об...

16.02.2018 15:13

На Сумщине громаде вернули водоканал

Хозяйственный суд вернул территориальной громаде Ахтырки имущественный комплекс по водоснабжению общей стоимостью почти 300 тыс. гривен...

08.12.2017 09:30

Суд назначил к рассмотрению дело по роторным счетчикам относительно ПАО «Сумыгаз»

Хозяйственный суд Сумской области признал поданные АМКУ материалы достаточными для принятия искового заявления и возбудил производство по делу в отношении...

Хозяйственный суд Сумской области получил руководителя
17.11.2017 13:35

Хозяйственный суд Сумской области получил руководителя

В связи с увольнением Александра Коваленко с административной должности главы Хозяйственного суда Сумщины новым начальником стала его зам....

06.11.2017 17:26

Главный судья Хозсуда Сумщины решил уволиться

Собрание судей Хозяйственного суда Сумской области рассмотрело заявление главы суда о снятии административных полномочий....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.