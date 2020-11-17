У Сумах вшанували річницю загибелі бійця АТО Михайла Скорописа Сумчани вшанували шості роковини з дня смерті командира взводу 27-ої окремої реактивної артилерійської бригади Михайла Скорописа, який загинув на Донеччині.

Згадати військовика прийшли його рідні – дружина і донька, та заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ.

«Сьогодні плачуть не тільки небеса, а й все наше місто – цього дня, шість років тому ми втратили справжнього патріота, відданого українській землі сина, гідного чоловіка та батька. Михайло Скоропис назавжди залишиться у серцях своїх співвітчизників. Вічна пам'ять герою, який мужньо боронив державний кордон від ворожої атаки!», – підкреслила посадовиця.

Потому присутні поклали квіти до могили військовослужбовця на Центральному кладовищі.