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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20299

У Сумах вшанували річницю загибелі бійця АТО Михайла Скорописа

Сумчани вшанували шості роковини з дня смерті командира взводу 27-ої окремої реактивної артилерійської бригади Михайла Скорописа, який загинув на Донеччині.

Згадати військовика прийшли його рідні – дружина і донька, та заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ.

«Сьогодні плачуть не тільки небеса, а й все наше місто – цього дня, шість років тому ми втратили справжнього патріота, відданого українській землі сина, гідного чоловіка та батька. Михайло Скоропис назавжди залишиться у серцях своїх співвітчизників. Вічна пам'ять герою, який мужньо боронив державний кордон від ворожої атаки!», – підкреслила посадовиця.

Потому присутні поклали квіти до могили військовослужбовця на Центральному кладовищі.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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